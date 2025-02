Veldkamp: ‘geschikt’ Nederland is beoogd deelnemer Oekraïne-macht

Europese landen werken hard aan een „afschrikkingsmacht” die in Oekraïne gelegerd moet worden na Amerikaanse vredesbesprekingen met Rusland. De Verenigde Staten hebben duidelijk gemaakt dat Europese en mogelijk andere bondgenoten van Oekraïne die troepenmacht, als veiligheidsgarantie voor Oekraïne, zouden moeten leveren. Er wordt nadrukkelijk ook naar Nederland gekeken, zeggen kabinetsleden en buitenlandse diplomaten.

Premier Dick Schoof schuift maandag aan bij een ingelaste top in Parijs waar een select gezelschap van Europese leiders over veiligheidsgaranties voor Oekraïne spreekt. Schoof liet zaterdag weten dat Nederland positief staat tegenover deelname aan een afschrikkingsmacht.

De VS moeten dan wel verzekeren dat ze die troepen in geval van nood niet aan hun lot overlaten, benadrukken Nederland en andere beoogde deelnemers. „Europa kan dit niet alleen.” Maar die verzekering hebben de VS nog niet gegeven, erkent Veldkamp na afloop van de grote veiligheidsconferentie in München waar het kabinet ook met de Amerikanen sprak. „Dat gesprek vindt nu plaats. Maar ik krijg geen negatieve indicatie.”

Behalve Nederland schuiven ook Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Denemarken en twee EU-kopstukken maandag in Parijs aan, verwacht Veldkamp. Ook NAVO-chef Mark Rutte is erbij. Frankrijk zou nog op de gastenlijst puzzelen en wil er nog weinig over kwijt.

Nederland dankt de uitnodiging „aan militaire capaciteit en inzetbereidheid in het verleden”, zei Veldkamp zondag. Nederland droeg vaker bij aan missies in het buitenland dan veel andere bondgenoten. De minister benadrukt dat Nederland deelname nog niet heeft toegezegd en dat ook de Tweede Kamer bijvoorbeeld moet instemmen. „De handen houden we uiteraard nog vrij.”