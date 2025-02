Tienduizenden inwoners Mykolajiv in de kou na Russische aanval

De temperatuur in Mykolajiv ligt overdag rond het vriespunt en daalt in de nacht tot ver onder nul. De gemeente heeft opvangplekken geopend waar mensen zich kunnen opwarmen.

Volgens Zelensky is de aanval het bewijs dat Rusland niet uit is op vrede. „Dit heeft niks te maken met de gevechten en de situatie aan het front”, schrijft hij. „Dit is niet wat zij die werkelijk vrede willen en zich voorbereiden op onderhandelingen doen.”

De Oekraïense strijdkrachten meldden dat Rusland in de nacht van zaterdag op zondag 143 drones op zijn buurland afvuurde. Daarvan zouden er 95 uit de lucht zijn geschoten en 46 hun doel hebben gemist. In de hoofdstad Kyiv werd een woonwijk door een drone getroffen.