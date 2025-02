Steekpartij in Oostenrijkse Villach was ‘islamistische aanslag’

Volgens de minister had de dader connecties met de jihadistische Islamitische Staat. Hij had een vlag van de terreurbeweging in zijn woning en lijkt via het sociale medium TikTok in rap tempo te zijn geradicaliseerd. Hij is geen bekende van de politie en heeft een geldige verblijfsstatus in Oostenrijk. De man wordt beschuldigd van moord en vijf pogingen tot moord.

De 23-jarige Syriër werd door een landgenoot aangereden die vreesde dat hij meer slachtoffers zou maken. De dader raakte lichtgewond en kon door de politie worden overmeesterd.