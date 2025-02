Australië verbiedt buitenlanders huizen te kopen door woningnood

Australische huizen behoren tot de minst betaalbare ter wereld. Ontevredenheid over de woningnood in Australië bereikte vorig jaar een hoogtepunt en speelt naar verwachting een belangrijke rol in de verkiezingen dit jaar. Vooral jonge kiezers vrezen dat ze nooit een huis kunnen kopen. In Sydney stegen de huizenprijzen de afgelopen tien jaar met bijna 70 procent, waardoor de gemiddelde huizenprijs nu rond de 1,2 miljoen Australische dollar (730.000 euro) ligt. Ook de huurprijzen stegen.

Het verbod heeft waarschijnlijk een minimaal effect op de prijzen. Volgens minister O’Neil maakt het initiatief slechts ongeveer 1800 woningen vrij voor lokale kopers.

Australië houdt uiterlijk 17 mei een verkiezing. Peilingen voorspellen een spannende kiesstrijd, met inflatie en huisvesting in de top drie van belangrijkste kwesties voor kiezers.