Tuberculose onder medewerkers maaltijdleverancier Zuid-Holland

Volgens Van Loon Group, waar Maître onderdeel van is, werd het bedrijf in oktober vorig jaar door de GGD Rotterdam-Rijnmond geïnformeerd dat er bij een medewerker een besmettelijke variant van de infectieziekte was vastgesteld. Naar aanleiding hiervan deed de GGD in november en december contactonderzoek onder zes medewerkers. Hierbij testten drie werknemers positief voor een niet-besmettelijke variant van tbc.

Afgelopen maandag vond verder contactonderzoek onder de andere medewerkers plaats. Volgens De Telegraaf leidde dit tot tachtig positieve meldingen bij het bedrijf, waar ongeveer 165 mensen werkzaam zijn. De GGD bevestigt dat een huidtest bij tachtig werknemers een positieve uitslag heeft gegeven, maar benadrukt dat deze test alleen uitwijst of iemand mogelijk is blootgesteld aan de tbc-bacterie. „Ze zijn niet ziek en niet besmettelijk. Verder onderzoek is nodig om te bepalen of er sprake is van een tuberculose-infectie of actieve ziekte”, aldus de GGD. De medewerkers die positief testten worden de komende twee weken aanvullend onderzocht bij de GGD.

De Telegraaf schrijft ook dat twee werknemers ernstig ziek zijn geworden, onder wie een man die afgelopen november overleed. De GGD stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen de besmetting en het overlijden van de medewerker. De andere medewerker wordt op dit moment behandeld en gaat niet aan het werk totdat de besmettelijke fase voorbij is.

Tbc wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen die dit oplopen, kunnen moeite krijgen met ademhalen. Andere symptomen zijn koorts, gewichtsverlies, verlies van eetlust en nachtelijk zweten. Zonder behandeling kan de ziekte ernstige infecties veroorzaken en zelfs dodelijk zijn. In Nederland is tbc relatief zeldzaam. In 2023 werd de ziekte bij 710 mensen vastgesteld.

Van Loon Group zegt „vanaf de eerste melding” in direct contact te staan met het tbc-expertteam van de GGD en hun adviezen en maatregelen „nauwgezet” op te volgen.