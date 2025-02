Honderden mensen naar graf Russische oppositieleider Navalni

Buitenland

Enkele honderden mensen zijn zondag bijeengekomen bij het graf van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni (1976-2024) in Moskou. Het is zondag precies een jaar geleden dat de activist en politicus in gevangenschap overleed. Hij zat in een zwaar beveiligde gevangenis vlak bij de poolcirkel, circa 2000 kilometer van Moskou. Hij kreeg meerdere celstraffen, onder meer voor het wegsluizen van geld van donateurs en het leiden van een extremistische groep.