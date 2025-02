Al duizenden molshopen doorgegeven tijdens mollentelling

Bijna zevenhonderd deelnemers hebben tot zondagavond een telling in de tuin doorgegeven via Tuintelling.nl en Waarneming.nl. De meeste tellingen komen uit Gelderland, gevolgd door Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Ook buiten de tuin zijn al veel molshopen geteld. Het precieze aantal weet de woordvoerster nog niet, maar met drieduizend tellingen tot nu toe, gaat ze uit van „duizenden” molshopen.

Mensen hebben nog tot en met maandagochtend de tijd om hun tellingen door te geven. Dinsdag maakt de Zoogdiervereniging de definitieve eindstand bekend.

Vorig jaar werden in totaal ongeveer 80.000 tellingen gedaan, inclusief tellingen buiten de tuin. De Zoogdiervereniging verwacht dat het aantal dit jaar iets hoger zal liggen, gezien het aantal tellingen dat nu al gedaan is. De organisatie organiseert de telling jaarlijks om meer te weten te komen over het dier.