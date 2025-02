Google faciliteerde censuur voor dictaturen, meldt The Observer

The Observer schrijft dat Google al sinds 2011 contact heeft met overheden van ongeveer 150 landen, die bijvoorbeeld bepaalde informatie verwijderd willen hebben om de nationale veiligheid te beschermen. Naast democratische regeringen zitten daar ook dictaturen tussen of overheden die worden beschuldigd van mensenrechtenschendingen.

Volgens The Observer werd in de vier jaar tot juni 2024 ruim 60 procent van de verwijderingsverzoeken door Rusland gedaan. Op verzoek van dat land werden onder meer beelden op YouTube verwijderd van Oekraïense demonstranten die een Russische vlag verbrandden. Ook content waarin kritiek werd geuit op de Russische president Vladimir Poetin zou tijdelijk zijn geblokkeerd.

Op verzoek van het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid heeft Google meer dan tweehonderd video’s verwijderd. Dat is minder dan de 412 waarom was gevraagd, waarvan 346 volgens de Chinese overheid „beschuldigingen bevatten over corruptie binnen het politieke systeem van de Volksrepubliek China of verhalen over hooggeplaatste overheidsfunctionarissen”.

Een woordvoerder van Google laat weten dat het bedrijf wel tegengas geeft aan overheden. „We verzetten ons tegen verzoeken van overheden om content te verwijderen wanneer we vinden dat die content niet in strijd is met de wet of ons beleid. We verdedigen deze zaken met hand en tand en zijn zelfs beboet voor onze weigering, bijvoorbeeld door de Russische overheid.”