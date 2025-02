Zeker 18 doden bij stormloop station New Delhi

De chaos op het treinstation in New Delhi zaterdag brak uit toen een menigte zich vormde om de trein te nemen naar de Kumbh Mela. De meesten stierven waarschijnlijk door zuurstoftekort of letsel, verklaarde de medische chef van een ziekenhuis in New Delhi. De slachtoffers waren voornamelijk vrouwen en kinderen.

De bijeenkomst die duurt tot 26 februari trekt elke twaalf jaar tientallen miljoenen hindoes naar de noordelijke stad Prayagraj en kent een geschiedenis van rampen met mensenmassa’s. Vorige maand kwamen minstens 30 mensen om bij een andere verdrukking tijdens het baden in heilige wateren.