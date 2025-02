Trump: ontmoeting met Poetin mogelijk ‘heel snel’

Trump voegde eraan toe dat hij gelooft dat Poetin echt wil stoppen met de oorlog in Oekraïne.

Vanaf dinsdag zullen naar verwachting gesprekken over de oorlog in Oekraïne in de Saudische hoofdstad Riyad plaatsvinden tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en een Russische delegatie. Ook de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz en speciaal gezant voor het Midden-Oosten Steve Witkoff zullen hierbij aanwezig zijn. Rubio maakte niet bekend wie in de Russische delegatie zit.