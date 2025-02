Oppositie Argentinië wil president afzetten om crash cryptomunt

Milei promootte vrijdagavond via X en Instagram de cryptomunt $LIBRA, een project dat volgens hem de Argentijnse economie zou stimuleren door bedrijven te ondersteunen. De koers steeg vervolgens tot een totale marktwaarde van meer dan 4 miljard dollar (3,81 miljard euro), maar zakte even snel weer in, met een verlies van ongeveer 95 procent. Volgens berichten verloren zeker 40.000 investeerders geld.

Deskundigen, waaronder de Argentijnse brancheorganisatie voor fintechbedrijven, spreken van een ‘rug pull’. Hierbij promoten ontwikkelaars een cryptomunt, vaak met hulp van een bekende persoon, om de waarde op te drijven. Vervolgens verkopen ze hun eigen aandeel, wat leidt tot verliezen voor argeloze investeerders die later instappen. Volgens cryptonieuwssite Lookonchain verkochten deze insiders voor 107 miljoen dollar (102 miljoen euro) aan Libra’s.

De oppositiecoalitie Unión por la Patria kondigde aan een verzoek tot afzettingsprocedure tegen de ultraliberale president in te dienen. „Mileis betrokkenheid bij een cryptofraude is buitengewoon ernstig. Het is een ongekend schandaal”, schreef de coalitie op X. Oud-president Cristina Fernández de Kirchner noemde Milei een „crypto-oplichter”, terwijl Axel Kicillof, gouverneur van de provincie Buenos Aires, de president beschuldigde van het aanmoedigen van fraude.

Vijf uur na zijn promotionele post, te midden van de koersval op vrijdagavond, verwijderde Milei zijn bericht op X en verklaarde hij geen banden te hebben met de betrokken partijen. „Ik kende de details van het project niet en toen ik erachter kwam, besloot ik geen reclame meer te maken”, zei hij. Maar zelfs aanhangers zeggen dat Milei, een econoom die naar eigen zeggen de Nobelprijs verdient voor hervormingen in zijn land, een grote fout heeft gemaakt.

Via X verklaarde het kantoor van de president zaterdagavond (plaatselijke tijd) dat Milei in oktober een ontmoeting had met het bedrijf achter de munt, KIP Protocol. Dagelijks promoot Milei allerlei projecten die banen creëren en investeringen aantrekken, aldus de verklaring. KIP Protocol beweert inmiddels via X dat een andere partij verantwoordelijk was voor de lancering van de cryptomunt.

Milei heeft een onderzoek gelast door het anticorruptiebureau van de Argentijnse overheid om te bepalen of een regeringslid, inclusief de president zelf, misbruik heeft gemaakt. Ook heeft het presidentiële kantoor een taskforce opgericht die de lancering van de cryptomunt onderzoekt. „Alle informatie die het onderzoek oplevert, gaat naar justitie, die moet bepalen of er sprake is van een misdrijf.”