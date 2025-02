M23-rebellen zeggen Congolese stad Bukavu te hebben ingenomen

De Congolese president Félix Tshisekedi zei dit weekeinde dat Bukavu nog steeds in handen van regeringstroepen en regeringsgetrouwe milities was. Later zei de regionale gouverneur dat het leger zich inderdaad heeft teruggetrokken om te voorkomen dat er in de stad gevochten wordt.

Er wonen meer dan een miljoen mensen in de uitgestrekte stad aan het Kivumeer en aan de Rwandese grens. Een zegsman van de Verenigde Naties zei vrijdag al dat er nauwelijks gevochten wordt in Bukavu.

Bukavu en Goma zijn hoofdsteden van de provincies Zuid- en Noord-Kivu. In de provincies worden veel waardevolle delfstoffen gewonnen zoals het erts coltan dat belangrijk is voor de productie van mobiele telefoons. Er wordt al vele jaren gevochten in het noordoosten van Congo, vooral om de rijkdommen van het gebied. Naast coltan wordt er onder meer diamant, goud, koper, tantaal en tin gewonnen. Volgens waarnemers van de VN gaat er via Bukavu veel goud uit Congo naar de wereldmarkten. Al decennialang plegen allerlei bendes, etnische milities en legereenheden geweld in de regio. Naar schatting een miljoen mensen zijn ontheemd.

Oeganda heeft naar verluidt ook troepen naar het oosten van Congo gestuurd en dreigt nu openlijk Bunia aan te vallen, de hoofdstad van de noordoostelijke provincie Ituri. De plaats ligt slechts 40 kilometer van de Oegandese grens en bijna 1800 kilometer van de Congolese hoofdstad Kinshasa.

De Oegandese president Yoweri Museveni en zijn Rwandese ambtgenoot Paul Kagame claimen beiden dat ze in de regio etnische minderheden moeten beschermen. Kagame is een Tutsi, net als de leiding van M23. Hij ontkent echter dat hij iets af weet van Rwandese troepen in Congo. Er zouden aan de kant van de regering ook militairen uit Burundi en Zuid-Afrika actief zijn.

Wereldleiders inclusief de voorzitters van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie hebben opgeroepen tot een bestand en tot terugtrekking van de Rwandese troepen uit de provincies Noord- en Zuid-Kivu. De Franse president Macron deed dit zaterdag nog en het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag.