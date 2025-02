Paus Franciscus heeft rust nodig maar lijkt herstellende

Hij heeft goed geslapen in de nacht van vrijdag op zaterdag en had geen last van koorts. Dit zijn volgens meldingen van het Vaticaan tekenen van herstel.

De paus ligt sinds vrijdag in het Romeinse Gemelli ziekenhuis van de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart dat ook het ziekenhuis van de paus wordt genoemd. De paus heeft er een afdeling met een kapel.

Zijn programma voor vrijdag, zaterdag en zondag werd geschrapt en zondag gaat hij dus niet voor bij het traditionele angelusgebed op het middaguur in het Vaticaan. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij in het ziekenhuis blijft. Maandag zou hij een bezoek brengen aan de beroemde Cinecittà-filmstudio’s in Rome, maar dat gaat ook niet door. De Argentijnse paus lag de afgelopen jaren meerdere keren in het ziekenhuis. In 2023 was dat onder meer door bronchitis.