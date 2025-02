Moeder (37) en dochter (2) overleden door aanslag München

Voor zover bekend raakten 39 mensen gewond toen een automobilist inreed op een groep betogers. Een ziekenhuis meldde eerder zaterdag dat twee van hen, het kind en de vrouw, in kritieke toestand verkeerden.

Een 24-jarige Afghaan is aangehouden op verdenking dat hij de mensen heeft aangereden. De autoriteiten gaan uit van een terreurdaad. Het onderzoek is overgenomen door een federale aanklager die gespecialiseerd is in zulke zaken. De verdachte zou bekend hebben en gezegd hebben dat hij een religieus motief had. De onderzoekers hebben meerdere aanwijzingen dat het ging om islamitisch extremisme.

De aanval gebeurde daags voor de grote veiligheidsconferentie en ruim een week voor de Duitse parlementsverkiezingen. Politici uit binnen- en buitenland zagen in de daad bewijs dat het Duitse migratiebeleid faalt.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz bracht zaterdag een bezoek aan de plaats waar de aanslag plaatsvond. „Dit soort dingen mag niet gebeuren”, zei hij terwijl hij een roos neerlegde. „Iedereen die dit soort dingen doet, kan de zwaarste straffen verwachten.”