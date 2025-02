G7: opstelling Rusland bij vredesoverleg bepalend voor sancties

„Eventuele nieuwe sancties na februari zouden gekoppeld moeten worden aan de vraag of de Russische Federatie te goeder trouw is in overleg om een blijvend einde te maken aan de oorlog tegen Oekraïne”, staat in een verklaring, die is uitgevaardigd tijdens de veiligheidsconferentie in München. De landen spraken af dat ze gaan samenwerken om een goede vredesdeal voor Oekraïne te realiseren die ook concrete veiligheidsgaranties bevat.

De Groep van Zeven (G7) is een overlegorgaan van vooraanstaande democratieën. Het gaat om de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk. De Europese Unie neemt ook deel. De groep heette vroeger de G8. Toen deed Rusland ook nog mee, maar dat land was niet meer welkom na de annexatie van de Krim in 2014.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft duidelijk gemaakt Moskou graag weer te willen opnemen in de G7. Het Kremlin reageerde daar niet erg enthousiast op en zei dat de G7 veel aan relevantie heeft moeten inboeten.