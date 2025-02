Ziekenhuis krijgt nieuwe koeling

De afgelopen dagen bezochten Dity en ik Ekwendeni Mission Hospital, een ziekenhuis dat onder de verantwoordelijkheid van de Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) valt. Helaas was er geen eten voor patiënten en personeel. Niet zo gek, want de kerk krijgt geen geld binnen vanwege de armoede en honger in het land. Ik voelde me beschaamd: hoe bestaat het toch dat broeders en zusters tot de Heere moeten schreeuwen om eten?!

Medicijnen

Niet alleen met het voedsel voor patiënten, doktoren en verplegers was het in het ziekenhuis slecht gesteld, ook met de medicijnen was van alles mis. Zo moeten sommige geneesmiddelen koel bewaard worden om hun werking te behouden en geen gevaarlijk effect te hebben, maar ja, als je koelkast niet goed werkt… Toen Dity van de problemen hoorde, ging ze op zoek naar een nieuwe koeling. Samen met onze chauffeur bracht ze die later naar het hospitaal. Als je de video van de bezorging ziet, staat je hart bijna stil: huilend en dansend danken de inwoners van Ekwendeni de Heere om zo’n groot wonder.

Afgelopen donderdag bezorgden we bij het ziekenhuis honderd zakken maïs van 60 kilo: eten voor de komende vijf weken. Ook dat leidde tot dankbare tranen.

Noodhulp

Het schenken van dit soort noodhulp is niet het primaire doel van landbouwproject Food For LiFe. Dat is: inwoners helpen om zélf hun eigen maïs te verbouwen op een manier die niet alleen Bijbels en duurzaam is, maar die ook een veel hogere opbrengst oplevert dan met traditionele methodes het geval is. Maar ja, wat doe je als je mensen in acute hongersnood aantreft? Dan geef je hun het noodzakelijke voedsel, hoewel dat alleen soelaas biedt voor de korte termijn.

Zelf je eigen eten verbouwen, op je eigen land, zonder gebruik te maken van kunstmest, dát helpt echt tegen hongersnood en ellende op de lange termijn. Via Food For LiFe leren de boeren van nu hoe zij landbouw moeten bedrijven en zij leren het weer aan hún kinderen en die aan hún kinderen en zo verder. We hopen dat we met de uitbreiding van het project dit jaar niet 125.000 mensen dagelijks van eten kunnen voorzien, maar zo’n 1 miljoen. En onze droom is dat héél Malawi ooit hongersnoodvrij is.

Begrotingsgat

Het uitdelen van noodhulp aan het ziekenhuis heeft helaas wel een gat in onze begroting geslagen. Wilt u meehelpen om dit weer op te vullen, zodat we noodhulp én landbouwonderwijs kunnen blijven geven? Alvast heel hartelijk dank namens alle dankbare broeders en zusters in Malawi.

U kunt onze reisverhalen overigens ook vinden op www.FoodForLifeMalawi.com/reisverhalen.