OpenAI wijst overnamebod Musk af: ‘het was helemaal geen bod’

„Het voorstel is niet in het beste belang van de missie van OpenAI en wordt afgewezen. De beslissing van de raad over deze zaak is unaniem”, aldus de advocaat.

Afgelopen maandag bracht een consortium onder leiding van miljardair Musk het miljardenbod uit op het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT. OpenAI-topman Sam Altman gaf daarna aan dat het bedrijf niet te koop is „en al helemaal niet aan Elon Musk.”

Musk was een van de oprichters van OpenAI, dat sinds 2015 bestaat. Hij vertrok in 2018 uit de raad van bestuur van het bedrijf en staat nu tegenover Altman in de rechtszaal over de koers van OpenAI.