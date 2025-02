Scholz: we tolereren geen bemoeienis met onze democratie

„We accepteren niet dat mensen die van buitenaf naar Duitsland kijken, zich mengen in onze democratie, in onze verkiezingen of in de democratische meningsvorming ten gunste van deze partij”, zei de sociaaldemocratische regeringschef. „Dat is ongepast. Zeker tussen vrienden en bondgenoten”, zei Scholz, die de AfD linkte aan het bagatelliseren van nazimisdrijven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In Duitsland worden over ongeveer een week parlementsverkiezingen gehouden. Anti-immigratiepartij AfD staat in peilingen op de tweede plaats. De partij wordt onder meer gesteund door Trump-vertrouweling Elon Musk, de rijkste man ter wereld. Ook had AfD-kopstuk Alice Weidel deze week een ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident. Die deed op de conferentie bovendien uitspraken die werden uitgelegd als steun aan de AfD.