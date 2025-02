Weduwe Navalny noemt onderhandelen met Poetin zinloos

Navalnaja kwam met de waarschuwing nu de Amerikaanse president Donald Trump duidelijk heeft gemaakt met Poetin te gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Ze zei dat de Russische leider niet te vertrouwen is. „Hij zal op het laatste moment de regels veranderen en je dwingen het spel op zijn manier te spelen.”

De weduwe van Navalny woonde de veiligheidsconferentie in München vorig jaar ook bij. Ze kreeg toen te horen dat haar echtgenoot, een prominente tegenstander van Poetin, onder verdachte omstandigheden was overleden in een Russische strafkolonie.