Wiersma over stikstofuitstoot: alle sectoren moeten leveren

Binnenland

In het nieuwe pakket stikstofmaatregelen dat het kabinet voorbereidt zullen niet alleen boeren, maar ‘alle sectoren’ in hun uitstoot moeten snoeien, zegt minister van Landbouw Femke Wiersma (BBB) zaterdag in gesprek met De Telegraaf. Wiersma overweegt lagere snelheidslimieten op de snelweg en sluiting van luchthavens en bedrijven. „Alle opties liggen op tafel”, zegt ze.