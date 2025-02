Persbureau AP blijvend geweerd uit Oval Office en Air Force One

Verslaggevers van AP, een van de grootste nieuwsorganisaties ter wereld, werden deze week al geweerd bij een persmoment van president Donald Trump en miljardair Elon Musk in de Oval Office. Later gebeurde dat opnieuw bij een persconferentie van Trump met de premier van India, Narendra Modi.

De hoofdredacteur van Associated Press (AP), Julie Pace, noemde dat „onacceptabel” en „in strijd met de grondwet”, waarin persvrijheid is vastgelegd. Pace zei dat het „alarmerend” is dat AP door het Witte Huis „wordt gestraft voor onafhankelijke berichtgeving”.

Trump tekende kort na zijn inauguratie een decreet om de naam van de Golf van Mexico te wijzigen in de Golf van Amerika. AP gaat daar niet in mee, omdat de golf aan de zuidkust van de Verenigde Staten en de oostkust van Mexico „al meer dan 400 jaar zo genoemd wordt”. Bovendien bedient het persbureau afnemers van over de hele wereld, stelt Pace, terwijl Trumps beslissing „enkel en alleen in de Verenigde Staten geldt”.

De Golf van Mexico wordt inmiddels door Google Maps en Apple Maps wel de Golf van Amerika genoemd.