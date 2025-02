Wiersma opgetogen over verhogen ondergrens stikstof

Als de rekenkundige ondergrens inderdaad wordt verhoogd, is dat goed nieuws voor onder meer de landbouw en de woningbouw. Als de stikstofneerslag van een activiteit onder de ondergrens blijft, is er geen vergunning nodig. Op dit moment is het verlenen van vergunningen vaak een probleem vanwege de stikstofneerslag die dat oplevert. De huidige grens ligt op 0,005 mol.

In een door BBB verspreid filmpje zegt Wiersma dat zij nu beschikt over de wetenschappelijk onderbouwing voor een nieuwe rekenkundige ondergrens. „Alle seinen staan op groen, dus we gaan naar de Raad van State om advies en die ondergrens vervolgens ook in een zaak inbrengen”, aldus de bewindsvrouw in de video.

Wiersma rept daarin niet over de hoogte van de nieuwe ondergrens. Volgens haar partij gaat het echter om een verhoging naar 1 mol. De partij stelt dat de minister het „stikstofslot” openbreekt en dat er hoop gloort voor duizenden boeren en bouwprojecten. „Met het 200 keer verhogen van de rekenkundige grens van 0,005 mol naar 1 mol moet een van de grootste obstakels van de vergunningverlening verdwijnen”, schrijft BBB. Volgens de partij zal dit ertoe moeten leiden dat een substantieel deel van de boeren niet langer in een illegale situatie verkeert.

Volgens BBB-leider Caroline van der Plas is dit een eerste, cruciale stap naar een volledige systeemwijziging. „Vanaf het begin hebben wij gezegd: Niet stikstof is het probleem, maar de wetgeving”, stelt ze.

In een Kamerbrief die Wiersma vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde, wordt echter niet gerept over een verhoging van de rekenkundige ondergrens en een adviesaanvraag bij de Raad van State. In de brief wordt alleen „het traject” van de ondergrens genoemd.

De Kamer debatteert volgende week donderdag over stikstof.