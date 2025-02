Wisselende uitslagen op Wall Street na daling winkelverkopen VS

De winkelverkopen daalden in januari met 0,9 procent in vergelijking met een maand eerder, toen er nog een stijging was te zien. Dat is de sterkste maandelijkse daling in bijna twee jaar. Volgens kenners is die krimp mede te verklaren door de verwoestende bosbranden in de omgeving van Los Angeles en ook het strenge winterweer in delen van de Verenigde Staten, waardoor mensen minder naar winkels gingen. Maar consumenten kunnen ook wat terughoudender zijn geworden met spenderen na de feestdagenperiode.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 44.546,08 punten. De breed samengestelde S&P 500 was vlak op 6114,63 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 20.026,77 punten. Over de hele week lieten de drie hoofdgraadmeters winsten optekenen.

Daarnaast waren er nog gegevens over de Amerikaanse industriële productie. Die nam vorige maand met 0,5 procent toe in vergelijking met december. Dat was sterker dan verwacht, maar wel minder dan de productiegroei van 1 procent in december.

Goodyear was een uitblinker met een koerssprong van ruim 17 procent. De prestaties in het afgelopen kwartaal waren beter dan analisten hadden verwacht. Zakenbank Morgan Stanley sprak van een solide kwartaal, ondanks tegenwind van gestegen grondstofprijzen voor Goodyear.

Airbnb was eveneens in trek bij beleggers met een koerswinst van 14,5 procent dankzij beter dan verwachte cijfers. Ook rekent het bedrijf op een aanhoudende sterke vraag naar vakantiewoningen en appartementen in de eerste drie maanden van dit jaar.

Applied Materials verloor meer dan 8 procent. De maker van chipapparatuur kwam met een teleurstellende omzetverwachting voor het lopende kwartaal.

De euro noteerde 1,0491 dollar, tegen 1,0499 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent tot 70,72 dollar en Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 74,74 dollar per vat.