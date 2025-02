EU-buitenlandchef: NAVO-lidmaatschap Oekraïne niet opgeven

Als het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne toch van tafel gaat, moeten de 27 EU-lidstaten „of wie Oekraïne ook steunt” aangeven wat ze bedoelen met die belofte van veiligheidsgaranties, vindt Kallas. „Zij moeten allemaal de vraag beantwoorden of ze bereid zijn troepen naar Oekraïne te sturen.”

Kallas verwees naar een eerdere belofte van de VS aan Oekraïne. Op voorwaarde dat Oekraïne zijn kernwapens zou vernietigen, gaf de VS in 1994 veiligheidsgaranties aan Oekraïne dat Rusland het land nooit meer zou aanvallen. „En dus deed Oekraïne dat, omdat het in de beloften van de Verenigde Staten geloofde”, zei Kallas.

In een gesprek donderdag wees de Oekraïense minister van Defensie Rustem Umerov haar op die belofte. Kallas noemde het vrijdag in München „pijnlijk” om te horen welke beloften Oekraïne heeft gekregen, die later loos bleken te zijn. Ze snapt dat Umerov nu veiligheidsgaranties wil waar Oekraïne echt in kan geloven.

Kallas gelooft er niets van dat Rusland vrede wil. „Poetin kan stoppen met het bombarderen van Oekraïne, maar dat doet hij niet. Zo simpel is dat.” Volgens de EU-buitenlandchef is de Russische president Vladimir Poetin heel duidelijk geweest in zijn doelen. „Oekraïne bestaat niet en Rusland wil het helemaal overnemen.”

Als het tot een vredesakkoord komt, is het volgens Kallas nog maar de vraag of Rusland zich ook echt aan de afspraken gaat houden. Daarom is een sterke EU belangrijk, benadrukte ze. „We moeten zorgen dat Rusland het toestaat dat Oekraïne een onafhankelijk land blijft.”