Faber wil gemeenten betalen om statushouders op te vangen

Binnenland

Asielminister Marjolein Faber wil gemeenten tienduizenden euro’s betalen voor elke statushouder die zij willen opvangen, schrijft ze in een Kamerbrief. Het is lastig om een woning te vinden voor deze vluchtelingen met een verblijfsvergunning en daarom verblijven zij vaak nog in asielzoekerscentra, die al moeite hebben om asielzoekers een bed te bieden.