Oekraïense president spreekt vicepresident VS

Buitenland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is op de veiligheidsconferentie in München in gesprek gegaan met de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. De in januari aangetreden Amerikaanse regering van Donald Trump wil snel een einde aan de oorlog in Oekraïne. Dan zou Oekraïne verloren gebied moeten afstaan aan Rusland en het zou geen lid van de NAVO mogen worden.