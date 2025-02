Gelderland maakte donderdag bekend dat vier gebieden in de provincie in beeld zijn voor een zogeheten Small Modular Reactor (SMR). Een daarvan is de IJsseloever tussen Doesburg en Zutphen. Aan de oostelijke oever ligt Steenderen in de gemeente Bronckhorst.

Een andere Gelderse regio die werd genoemd, is het rivierengebied tussen Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Ook een strook langs de Waal bij Tiel en Zaltbommel is in beeld, net als de oever van het Veluwemeer bij Harderwijk.

De overheid ziet kleine kerncentrales als mogelijke energiebron van de toekomst. Zulke reactoren worden grotendeels in een fabriek gebouwd en kunnen dan op locatie in elkaar worden gezet. Daardoor is de bouw van een kleine reactor sneller en goedkoper dan bij een traditionele kerncentrale.

Voor een reactor is koelwater nodig, daarom liggen de vier mogelijke Gelderse locaties aan een rivier of meer.