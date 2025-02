AEX-index sluit vlak na nieuw slotrecord dag eerder

Economie

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag onveranderd gesloten, nadat de hoofdgraadmeter een dag eerder nog de hoogste slotstand ooit in de boeken had gezet. Beleggers deden het even rustig aan na een zeer drukke cijferweek op het Damrak en de perikelen rond de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.