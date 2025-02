Problemen rond betalingsachterstand Amsterdam ‘weerbarstig’

Vorige week is een crisisteam opgezet om de technische issues op te lossen en de achterstanden zoveel mogelijk weg te werken. Desondanks is het aantal facturen waarvan de betalingstermijn is verlopen gestegen van 27.000 naar 28.866, meldt Het Parool. In totaal heeft de gemeente ruim 52.000 nog niet betaalde facturen. „Voor de betrokken (kleine) ondernemers en leveranciers vormt de achterstand in betalingen van inkoopfacturen een zeer onwenselijke situatie. Ik vind het zeer vervelend dat deze situatie is ontstaan”, aldus Van Buren.

De gemeente probeert het proces te versnellen door facturen onder de 250 euro versneld te betalen. Ook wordt vanaf volgende week het crisisteam opgeschaald om zo de financiële achterstand weg te werken.

Over tien dagen stuurt de wethouder een nieuwe brief over de voortgang.