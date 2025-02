Binnenland

Elk boerenbedrijf moet een vast plafond krijgen voor de uitstoot van stikstof en CO₂. Dat idee is landbouwminister Femke Wiersma (BBB) aan het uitwerken, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het alternatief is een relatief doel zoals een vast percentage waarmee de uitstoot omlaag moet, maar met een absolute grens wil Wiersma „helderheid” bieden.