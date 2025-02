Buitenland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is naar eigen zeggen bereid met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin te spreken over het beëindigen van de oorlog als hij daar een plan voor van de VS en van Europa heeft. „Ik zal één Rus ontmoeten, Poetin, en dan spreken we met Poetin en stoppen de oorlog”, aldus Zelensky.