Tirade vicepresident VS is onacceptabel, zegt Duitse topminister

„Ik kan dit niet over mijn kant laten gaan”, zei Pistorius, een prominente sociaaldemocraat die eerder is genoemd als mogelijke opvolger van bondskanselier Olaf Scholz. „Europa vergelijken met autoritaire regimes, dat is onacceptabel.”

Vance hield een zaal vol Europese kopstukken voor dat Europa de democratie uitholt door onwelgevallige stemmen van met name zijn radicaal-rechtse geestverwanten te smoren en groepen kiezers buiten te sluiten. Duitsland kiest zondag 23 februari een nieuw parlement en de radicaal-rechtse AfD, die tot dusver van de andere partijen niet mag meeregeren, is flink in opmars.

„Ik wil uitdrukkelijk tegenspreken wat Vance stelt, dat onze democratie minderheden onderdrukt en de mond snoert”, zei Pistorius. „Democratie betekent niet dat een luidruchtige minderheid kan bepalen wat de waarheid is. Democratie moet zich kunnen verweren tegen extremisten.”

Het is een gotspe dat Vance de staat van de democratie in Europa hekelt en niet in eigen boezem tast of autoritaire staten als Rusland en China de wacht aanzegt, klinkt het bij andere conferentiesprekers.