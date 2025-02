Van de Velde noemde de onduidelijkheid over de mogelijke bouw van kerncentrales in Zeeland „gigantisch”. Hij zei dat provincie, gemeenten en politici in Zeeland heel veel tijd steken in voorbereidingen op de komst van kerncentrales en de discussies daarover, maar dat nog volstrekt onduidelijk is of ze in de provincie worden gebouwd. BBB-Statenlid Berend Boone zei dat hij de zorgen van Van de Velde deelt. „Er moet meer tempo worden gemaakt bij het bepalen van een locatie voor nieuwe kerncentrales”, zei Boone. Ook Björn Schutz (VVD) wil graag dat er meer vaart wordt gezet achter de besluitvorming, maar hij voegde eraan toe dat de procedures wel zorgvuldig moeten worden doorlopen.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (energietransitie) toonde begrip voor het ongeduld bij de Statenfracties. „Hoe langer de onzekerheid duurt, hoe minder groot het draagvlak voor nieuwe kerncentrales.”

De Bat ging ook in op de vraag van Van de Velde welke mogelijkheid Zeeland heeft om in Den Haag het ongeduld kenbaar te maken. De gedeputeerde adviseerde de Zeeuwse politieke partijen om daarover contact te zoeken met de eigen fracties in de Tweede Kamer.

Klimaatminister Sophie Hermans meldde eerder deze week dat de zoektocht naar mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales meer tijd vraagt dan was voorzien. In antwoord op Kamervragen meldde Hermans dat het niet meer realistisch lijkt om een nieuwe kerncentrale in 2035 te openen, zoals eerder de bedoeling was. Aanvankelijk keek het Rijk naar Borssele, waar nu een kerncentrale staat en de Maasvlakte I in Rotterdam. Daar zijn niet alleen de tweede Maasvlakte en Terneuzen bijgekomen, maar ook de Groningse Eemshaven.