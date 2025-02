Vrijdag is getoetst of de aanhouding van de verdachte rechtmatig was, wat het geval is. De man mocht worden aangehouden. Over zijn motief of over hoe dit kon gebeuren is nog niets bekendgemaakt. Volgens bronnen zou de man met een mes over de poortjes zijn gesprongen. Hij zou vrijdag verhoord worden, meldde de politie eerder.

Door het incident waren de ingangen van het Kamergebouw en de grote hal een tijd dicht en werd een debat stilgelegd.