Branche: hogere minimumleeftijd gokken kan illegaliteit verhogen

Volgens de Kansspelautoriteit wordt nu al de helft van het geld illegaal vergokt. „De toezichthouder geeft aan meer middelen nodig te hebben om hier een vuist tegen te maken, en we hopen dat ze die ook in handen krijgt. We zijn blij te vernemen dat de bestrijding van illegaal aanbod meer prioriteit krijgt”, reageert NOGA-directeur Eric Konings.

Staatssecretaris Struycken kondigde onder meer een grotere zorgplicht voor gokbedrijven aan en een overkoepelende speellimiet. „We ondersteunen het idee om niet langer enkel verslavingspreventie centraal te stellen in het kansspelbeleid, maar te streven naar het voorkomen van gokgerelateerde schade”, stelt Konings, die spreekt namens onder meer gokaanbieders Bet365 en Unibet-moederbedrijf Kindred Group.