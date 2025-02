Europarlementariërs: Oekraïne en EU moeten meepraten over vrede

De Nederlandse Europarlementariërs Thijs Reuten (GroenLinks-PvdA) en Reinier van Lanschot (Volt) hebben de brief medeondertekend.

„We hebben voortdurend gezegd dat er niets over Oekraïne te zeggen valt zonder Oekraïne. Nu is het de hoogste tijd om de beloften aan het volk van Oekraïne in te lossen”, zegt de Litouwse Europarlementariër Petras Austrevicius van de liberale fractie Renew. Hij is initiatiefnemer van de brief.

„Het is Oekraïne, niet een agressor, die als winnaar uit de vredesonderhandelingen moet komen”, schrijven de Europarlementariërs in hun brief. Zij vinden dat de territoriale integriteit van Oekraïne behouden moet blijven. Door Rusland gevangen genomen Oekraïense soldaten moeten worden vrijgelaten, net zoals gevangen burgers en ontvoerde kinderen.

De daders van „gruwelijke misdaden van agressie en misdaden tegen de menselijkheid moeten ter verantwoording worden geroepen”, zo willen de Europarlementariërs. Rusland moet ook de schade betalen die het land heeft toegebracht aan de Oekraïense infrastructuur en economie.

De brief is ondertekend door Europarlementariërs van zijn eigen politieke groep Renew, en door parlementariërs die deel uitmaken van de centrumrechtse EVP, de sociaaldemocraten, de Groenen en de rechts-conservatieve ECR.