Airbnb flink hoger op Wall Street na sterke resultaten

Economie

Airbnb behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het verhuurplatform boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook rekent het bedrijf op een aanhoudende sterke vraag naar vakantiewoningen en appartementen in de eerste drie maanden van dit jaar. Het aandeel werd daarop ruim 12 procent hoger gezet.