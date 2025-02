Kabinet wil mensen actief gaan wijzen op inkomensregelingen

Het komt al jaren veel te vaak voor dat mensen geen gebruik maken van uitkeringen of inkomensregelingen. Mede onder invloed van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag is dit probleem de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen. Als mensen al weten dat zij recht hebben op een toeslag of andere regeling, laten ze die mogelijkheid vaak onbenut uit angst iets terug te moeten betalen.

De wens om mensen actief te wijzen op hun recht op ondersteuning bestaat al veel langer. Maar privacyregels staan de gegevensuitwisseling die daarvoor nodig is tussen gemeenten en de uitkeringsinstanties SVB en UWV in de weg. Die drempel moet het wetsvoorstel wegnemen. De wet regelt niet alleen dat mensen geïnformeerd worden, maar ook dat zij hulp krijgen bij het aanvragen van een voorziening.

Het stelsel van uitkeringen en toeslagen voelt voor te veel mensen „als een doolhof waarin ze de weg helemaal kwijtraken”, zegt Van Hijum. „Ik wil ervoor zorgen dat mensen beschikbare hulp weten te vinden. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor de overheid. We moeten actief naar mensen toe om hen te wijzen op financiële ondersteuning.”