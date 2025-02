Provincie Friesland mag damherten niet afschieten van de rechter

Volgens gedeputeerde Matthijs de Vries (ChristenUnie) zijn er in 2023 in het betreffende gebied ruim dertig auto-ongelukken geweest door overstekende damherten. „Het moment dat er een keer een fataal ongeluk plaatsvindt, komt steeds dichterbij”, zei De Vries eind vorig jaar. Daarnaast zouden de dieren schade toebrengen aan de natuur en landbouw.

De provincie gaf in november een vergunning af om een deel van de damherten af te schieten. Het plan was om jaarlijks ongeveer tweehonderd dieren te doden en er uiteindelijk tachtig tot negentig over te laten in het gebied.

Twee organisaties die zich inzetten voor dierenrechten, tekenden bezwaar aan en vroegen de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopig oordeel te vellen. De rechter is weliswaar van mening dat beheer van de populatie nodig is gezien de omvang daarvan, maar vindt dat de provincie niet genoeg heeft uitgelegd bij welk aantal dieren de verkeerssituatie wel veilig genoeg is. In 2005 en in 2021 verhinderde de rechter ook al dat damherten in de omgeving van Heerenveen afgeschoten zouden worden.

De zaak wordt nu teruggelegd bij de provincie Friesland, die het bezwaar van Animal Rights en Fauna4Life moet behandelen. Dat leidt mogelijk tot aanpassingen in de vergunning. De dierenorganisaties gaan ervan uit dat in ieder geval dit jaar geen enkel damhert wordt afgeschoten.