Buitenland

Rusland toont weinig interesse in een terugkeer in de G7. De overleggroep van economische grootmachten heeft veel aan relevantie verloren, meldt het Kremlin daags nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat hij Rusland graag zou terugzien in de groep. Moskou zegt meer te zien in het bredere samenwerkingsverband van de G20.