Schoof wil vertrouwen oppositie herstellen voor steun asielwetten

De premier verwacht dat het kabinet vrijdag 7 maart met een officiële reactie komt op het advies van de raad. Maar Faber liet woensdag op voorhand al weten dat ze de wetsvoorstellen niet zal aanpassen naar aanleiding van dit advies.

Tot de critici over Fabers houding tegenover het RvS-advies behoren ook JA21, CDA en SGP, partijen die welwillend tegenover strengere asielwetgeving staan en die Faber nodig heeft in de senaat. Zij vinden dat de minister serieus moet kijken naar het advies. De minister-president verzekert dat in de Tweede Kamer nog „veel ruimte” is voor discussie over de asielplannen.