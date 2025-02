„Dat zou Russische agressie belonen en op termijn nieuwe agressie uitlokken”, aldus Schoof. De partijloze premier zegt dat Nederland „koers houdt”. „We willen vrede door kracht. Concreet betekent dat onverminderd doorgaan met steun aan Oekraïne, financieel, militair en politiek.”

De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag deze week dat hij in gesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin had gesproken over vredesonderhandelingen. De ministers Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) en Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) zeiden eerder ook al dat Nederland onderdeel moet zijn van de gesprekken over vrede in Oekraïne. Schoof gaat samen met de ministers dit weekend naar München waar een internationale veiligheidsconferentie wordt gehouden.

Tijdens de persconferentie werd Schoof voorgehouden dat Nederland aan tafel wil zitten, maar niet goed zichtbaar is geweest afgelopen week. Zo reageerde hij zelf donderdagavond, anderhalve dag later, op de uitspraken van Trump. Ook werd gesteld dat de vorige premier, huidig NAVO-topman Mark Rutte, altijd aanwezig was bij gesprekken en onderhandelingen. „Nederland was wel zichtbaar”, counterde Schoof. Hij wees erop dat Brekelmans en Veldkamp zich wel hebben laten horen, onder meer tijdens NAVO-overleg donderdag. „Nederland is actief en we gaan ook dit weekend veel mensen spreken.”

„Juist nu is het essentieel om in gesprek te blijven met internationale partners”, zei de premier. „Het gaat ook om onze veiligheid.”