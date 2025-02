Binnenland

Het idee van het kabinet om met een „noodwet” te komen die de stikstofimpasse moet doorbreken, is „flauwekul”. Dat zegt voorzitter Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB). „Dit is hetzelfde onzinverhaal als met dat asielgebeuren. Straks gaat het bij een rechter weer onderuit.”