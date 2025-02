Von der Leyen: Oekraïne moet sneller tot Europese Unie toetreden

Oekraïne maakt deel uit van „onze Europese familie en hier ligt hun toekomst”, zei Von der Leyen.

Om de defensie-uitgaven in de EU fors te verhogen, krijgen lidstaten meer ruimte op hun nationale begrotingen. De lidstaten kunnen dan hun budget flexibeler inzetten, zodat een deel kan worden gestoken in hogere defensie-uitgaven, zei Von der Leyen. Ze komt binnenkort met een voorstel daartoe.

Nu besteden de lidstaten ongeveer 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie. Dat moet omhoog naar meer dan 3 procent, zei de commissievoorzitter. „Dat betekent honderden miljarden extra investeringen per jaar.”

Von der Leyen zei dat de EU zich geen al te grote zorgen moet maken over uitspraken van de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth over een vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland. Hegseth zei begin deze week onder meer dat Oekraïne door Rusland bezet grondgebied moet opgeven, net zoals de wens van Oekraïne om lid te worden van de NAVO. Von der Leyen zei dat het om „uitgangsposities” gaat en dat het proces pas net is begonnen.

De commissievoorzitter vindt dat de Russische president Vladimir Poetin duidelijk moet zijn over de wil tot beëindiging van de oorlog. Volgens Von der Leyen heeft Poetin alleen maar gezegd dat hij bereid is tot een ontmoeting. „Het is aan hem om te laten zien dat het niet in zijn belang is om deze oorlog te verlengen. Hij moet laten zien dat hij zijn ambitie heeft opgegeven om Oekraïne te vernietigen”, zei de Duitse politica.

„Een mislukt Oekraïne zou Europa verzwakken, maar het zou ook de Verenigde Staten verzwakken”, waarschuwde Von der Leyen. Ze herhaalde dat de EU net zoals Oekraïne een rechtvaardige en duurzame vrede wil.