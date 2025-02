„Ik denk niet dat het een goed idee is voor buitenlanders, inclusief mensen uit bevriende landen, om zich zo intensief te bemoeien met een verkiezingscampagne”, zei regeringswoordvoerder Steffen Hebestreit over de uitspraken van Vance. „Het is goed gebruik dat de burgers van een land zelf bepalen op wie ze stemmen en wat hun principes zijn, zonder advies van anderen.”

Vance kwam vrijdagochtend aan in Duitsland voor de Veiligheidsconferentie in München. Hij roept in het interview dat hij voorafgaand aan die top gaf alle Europese leiders op om meer te doen tegen immigratie en om de opkomst van rechts-populisme te omarmen.

Vance spreekt in München onder anderen met de Duitse oppositieleider Friedrich Merz, die onlangs voor het eerst de steun van de AfD gebruikte om een motie aangenomen te krijgen. Dat was een unicum in Duitsland en leidde tot felle reacties van de regeringspartijen. Vance heeft geen tijd voor een ontmoeting met bondskanselier Olaf Scholz.

Elon Musk, techmiljardair en de rechterhand van de Amerikaanse president Donald Trump, sprak al eerder zijn steun uit voor de AfD. Dat leidde ook tot boze reacties van Duitse politici.

De Duitse verkiezingen zijn volgende week zondag. De CDU van Merz staat ruim aan kop in de peilingen. De AfD wordt volgens de meeste voorspellingen de tweede partij, voor de SPD van bondskanselier Scholz.