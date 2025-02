Kabinet wil minimumleeftijd risicovolle kansspelen van 21 jaar

Binnenland gokken

Staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) werkt aan een minimumleeftijd van 21 jaar voor de meest risicovolle kansspelen, meldt hij in een Kamerbrief. Dat is onderdeel van een groter pakket maatregelen dat de NSC-bewindsman aankondigt na verzoeken uit de Tweede Kamer om strengere regels en verschillende onderzoeken over problemen in de goksector. Hij gaat de mogelijke gevolgen van zijn plan nog onderzoeken en belooft op zijn vroegst volgend jaar met een eerste versie van zijn wetsvoorstel te komen.