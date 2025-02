Taakstraffen voor betrokkenen dodelijk ongeval speedboten

Binnenland

De rechtbank in Roermond heeft vrijdag taakstraffen van 100 en 140 uur opgelegd aan twee betrokkenen bij een dodelijk speedbootongeluk in 2021 aan de Maas bij Roermond. De 59-jarige Jan S. uit Roermond kreeg een taakstraf van honderd uur, en de 65-jarige Peter G. uit Linne 140 uur. Ook zijn beiden voor één jaar hun vaarbewijs kwijt. Een derde betrokkene, de 55-jarige Theo S., werd veroordeeld tot schuld zonder straf, omdat hij door het verlies van zijn zoon als gevolg van het ongeval al genoeg gestraft is, aldus de rechtbank.