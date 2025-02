Prijsconflict tussen AH en maker Douwe Egberts-koffie houdt aan

Ook producten van merken als Kanis & Gunnink en Van Nelle zijn hierdoor minder goed beschikbaar. „Uiteraard blijven we in gesprek met Jacobs Douwe Egberts”, meldt de zegsman van Albert Heijn.

Al weken is er minder of zelfs geen koffie en thee van die merken verkrijgbaar in de supermarkten van Albert Heijn door het prijsconflict. Ook bij Jumbo ontbraken eerder enige tijd producten van Douwe Egberts in de schappen door prijsonderhandelingen met de leverancier.