„Steeds weer zandsuppletie bij de dam is niet houdbaar. Want de effecten daarvan zijn van korte duur”, zei Hanse. „In mijn beleving zou je moeten aansturen op strekdammen om de kracht uit de zee te halen.”

Onder meer PvdA-GroenLinks, VVD, SGP, SP en CDA delen de zorgen van Hanse over het wegspoelen van zand. VVD-commissielid Peter van Klaveren zei dat hij tijdens een wandeling over de dam had geconstateerd dat een strandtent volledig in het water staat.

SGP-Statenlid Joan van Burg wees erop dat het gebied van de Brouwersdam ook belangrijk is door de natuurwaarden. „Het stikt er van de vogels en je kunt er zeehonden zien.” Van Burg vroeg zich af of er een verband is tussen de aanleg van de Tweede Maasvlakte en het versneld verdwijnen van zand. Als dat zo is, zouden de haven van Rotterdam en het Rijk mogelijk ook een rol kunnen spelen bij de aanpak van de erosie, vindt de SGP-politicus.