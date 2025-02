De Limburgse Provinciale Staten maken vrijdag achter gesloten deuren kennis met de nieuwe directeur van MAA, Joost Meijs. Een inspreker van XR riep de provincie op „meer ruimte voor tegenspraak” in te ruimen in het dossier rond het vliegveld en te waken voor „tunnelvisie”. Volgens de actiegroep gaat de provincie te veel van verkeerde informatie uit in de besluitvorming rond MAA en is het vliegveld economisch niet levensvatbaar.

De provincie Limburg besloot het verlieslijdende vliegveld ten noorden van Maastricht in 2022 voor ruim 100 miljoen euro open te houden. De provincie bezit 60 procent van de aandelen, de rest is in handen van de Schiphol Group.

Rond de komst van MAA-directeur Meijs is veel te doen in de Limburgse politiek. De luchthaven wil verder inzetten op vrachtvervoer om te kunnen wedijveren met andere vliegvelden. Daarvoor zijn modernisering van de vrachtafhandeling en investeringen nodig, stelde Meijs onlangs. Tegen Limburgse media verklaarde de directeur dat er nu nog te veel vracht met de hand wordt afgehandeld en dat MAA daardoor achterblijft bij andere luchthavens die wel geïnvesteerd hebben. De Limburgse politiek lijkt echter niet van plan om snel geld beschikbaar te stellen als het vliegveld daarom zou vragen.

„Wij staan zeer kritisch tegenover extra investeringen”, zei fractievoorzitter Annetje Schoolmeesters van BBB, de grootste coalitiepartij in Limburg, over het bezoek van Meijs aan het Gouvernement in Maastricht. „Maar we vinden ook dat hij de ruimte moet krijgen om zijn verhaal en plan uiteen te zetten.” Ook coalitiepartner PvdA voelt weinig voor meer steun vanuit de provincie. „Voor iedere toekomstige vraag over nieuw geld, moet je voor de PvdA met een héél goed verhaal komen”, stelde fractievoorzitter Aleida Berghorst.

Een woordvoerster van MAA benadrukt dat het vrijdag om een kennismaking gaat en dat Meijs daarin ook zijn toekomstplannen voor de luchthaven toelicht.